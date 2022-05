Luigi Strangis | dopo il trionfo ad Amici 21 il gesto affettuoso di Carola Puddu

Advertising

fanpage : Luigi Strangis è il vincitore di #Amici21. Il cantante si è aggiudicato la vittoria battendo al televoto finale Mic… - IlContiAndrea : Ecco chi è il vincitore di #Amici21 #Luigi Strangis (con il 76,4% del televoto). “Ce la metterò tutta per realizzar… - AmiciUfficiale : PRE-ORDINA ora l'EP 'Strangis' di Luigi! Clicca subito QUI ? - OMGsheis_laura : RT @Zaa_riii: 'Oggi sto bene e se sto bene è grazie a te' Il cuore di Luigi Strangis????? #amici #caroligi - StudyPlan7 : RT @Zaa_riii: 'Oggi sto bene e se sto bene è grazie a te' Il cuore di Luigi Strangis????? #amici #caroligi -

Percentuali televoto Amici 21: con quanto ha vintoAlla vigilia della finale di Amici 21 , il pronostico sul vincitore dava per certo il trionfo del 21enne calabrese, talentuoso cantante e polistrumentista. Al termine ...è il vincitore assoluto di Amici 21 . A commentare la vittoria del giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi ci hanno pensato molti ex allievi del talent show di Maria De Filippi . Tra ...Gli ex allievi di Amici 21 commentano la vittoria di Luigi Strangis. Luigi Strangis è il vincitore assoluto di Amici 21. A commentare la vittoria del giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi ci hanno ...Il noto talent televisivo è giunto alla sua conclusione e anche quest'anno si è decretato finalmente il vincitore, ma ecco cosa è successo subito dopo la vittoria. Fan in festa.