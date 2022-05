Luciana Littizzetto e la letterina a Elisabetta Franchi da “donna ampiamente sopra gli Anta” | VIDEO

Advertising

neXtquotidiano : Luciana #Littizzetto e la letterina a #ElisabettaFranchi da “donna ampiamente sopra gli Anta” | VIDEO - zazoomblog : Che tempo che fa Luciana Littizzetto prende le difese della nota giornalista: “”Resisti non mollare…” - #tempo… - matilde69836724 : cosa ci fa Luciana Littizzetto ad amici #Amici21 - nickginetti : Luciana Littizzetto favolosissimaaa ?????????? #CTCF - carlodilonardo : Non fare i figli è un problema di Stato che non sostiene la genitorialità. Una donna ampiamente sopra gli anta, Luciana Littizzetto. #CTCF -

ultimaparola.com

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anchee Filippa Lagerbåck. Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in contemporanea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. ...Ascolta questo articolo Classe 1964, torinese, nata sotto il segno dello Scorpione,è sicuramente tra le donne comiche più amate della TV. Spalla fedele di Fabio Fazio a Che tempo che fa , sa sempre come strappare un sorriso ai telespettatori. Lo fa con battute ... Che tempo che fa, Luciana Littizzetto prende le difese della nota giornalista: “”Resisti, non mollare…” Le notizie della settimana commentate da Luciana Littizzetto con la sua irresistibile ironia. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Stasera, 15 maggio 2022, Luciana Littizzetto si è presentata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con un vistoso cerotto in fronte. E’ stata lei stessa a spiegare che cosa sia successo e come si sia i ...