Lotteria degli scontrini | al varo la nuova norma per concorrere al premio | la modalità sul sito

(Di lunedì 16 maggio 2022) Lanon ha prodotto il risultato sperato.idea del governo per cercare di contrastare il grave problema della frode. Lasembrava un’ottima idea per contrastare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Giornalepmi : CGIA: flop di cashback e lotteria degli scontrini. Il fisco, però, ci “spia” con 162 banche dati - PinascoDanilo : RT @ronconi_stefano: Cashback e la lotteria degli scontrini, ennesimi flop del governo Conte - ZenatiDavide : Il flop di cashback e lotteria scontrini. Ma lo si sapeva: Il cashback e la lotteria degli scontrini dovevano d… - bertolire : RT @ronconi_stefano: Cashback e la lotteria degli scontrini, ennesimi flop del governo Conte - wam_the : La lotteria degli scontrini diventerà istantanea -

Stiamo parlando dellascontrini , che è stata ritenuta da molti un vero e proprio flop perché non ha raggiunto l'obiettivo di fondo, cioè quello di contrastare l'evasione spingendo i ...La CGIA di Mestre ha confermato che Cashback di Stato escontrini sono stati un flop. La prima iniziativa è stata definitivamente archiviata dal governo, mentre la seconda è ancora attiva. Per cercare di spingere i cittadini all'uso...Secondo i proponenti il cashback e la lotteria degli scontrini dovevano dare un colpo letale all’evasione o, quantomeno, ridurre drasticamente quella da omessa fatturazione che, in rapporto a quella t ...La lotteria degli scontrini diventerà istantanea per essere più accattivante per i cittadini, funzionerà come il gratta e vinci. L'attuale sistema a estrazioni si è rivelato un flop: il sistema è ...