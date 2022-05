Lorenzo Barone, arrestato in Etiopia per 18 ore il ciclista che sta viaggiando dal Sudafrica alla Siberia: “L’avventura più brutta” (Di lunedì 16 maggio 2022) Lorenzo Barone, 24enne di San Gemini (Terni), è stato arrestato in Etiopia, lungo la strada più lunga del mondo che unisce Sudafrica e Siberia, e sulla quale – dal 20 febbraio – si sta svolgendo la sua ennesima impresa in solitaria in sella alla bicicletta. L’arresto – Il giovane, messo in cella per 18 ore insieme ad altri prigionieri, ha raccontato l’esperienza sulla sua pagina Facebook. “Ieri 14 maggio, ndr, mentre pedalavo attraverso il villaggio di Sheibi a soli 33 chilometri dal confine con il Sudan – ha spiegato Barone – sono stato fermato da un militare che mi ha obbligato a seguirlo fino all’accampamento. A quel punto altri militari in modo arrogante mi hanno preso la bicicletta, aperto le borse e tirato fuori tutto, senza trovare ovviamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022), 24enne di San Gemini (Terni), è statoin, lungo la strada più lunga del mondo che unisce, e sulla quale – dal 20 febbraio – si sta svolgendo la sua ennesima impresa in solitaria in sellabicicletta. L’arresto – Il giovane, messo in cella per 18 ore insieme ad altri prigionieri, ha raccontato l’esperienza sulla sua pagina Facebook. “Ieri 14 maggio, ndr, mentre pedalavo attraverso il villaggio di Sheibi a soli 33 chilometri dal confine con il Sudan – ha spiegato– sono stato fermato da un militare che mi ha obbligato a seguirlo fino all’accampamento. A quel punto altri militari in modo arrogante mi hanno preso la bicicletta, aperto le borse e tirato fuori tutto, senza trovare ovviamente ...

