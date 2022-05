**Lombardia: Cottarelli, 'io candidato? Non so se sarei disponibile, contento di parole Sala'** (Di lunedì 16 maggio 2022) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - Carlo Cottarelli non ha ancora pensato a una sua possibile candidatura a presidente di Regione Lombardia. "Sono cose che io leggo sui giornali - afferma all'AdnKronos l'economista e direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani -. Non ci ho pensato, non lo so se sarei disponibile, per ora mi sto occupando di altro". Poi, commentando le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sabato scorso si è detto disponibile a supportare Cottarelli se dovesse essere lui il candidato di una possibile coalizione di centrosinistra, Cottarelli aggiunge: "Ovviamente sono molto contento di quello che ha detto Sala perché è comunque un apprezzamento, però sinceramente non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - Carlonon ha ancora pensato a una sua possibile candidatura a presidente di Regione Lombardia. "Sono cose che io leggo sui giornali - afferma all'AdnKronos l'economista e direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani -. Non ci ho pensato, non lo so se, per ora mi sto occupando di altro". Poi, commentando ledel sindaco di Milano, Giuseppe, che sabato scorso si è dettoa supportarese dovesse essere lui ildi una possibile coalizione di centrosinistra,aggiunge: "Ovviamente sono moltodi quello che ha dettoperché è comunque un apprezzamento, però sinceramente non ...

