Lobotka | Insigne? Gli auguro buona fortuna A Napoli mi ha aiutato tanto' '

(Di lunedì 16 maggio 2022): "grande persona, ami hatantissimo" Stanislav, centrocampista del, ha rilasciato un'intervista post-partita dopo la vittoria degli azzurri contro il Genoa, rivolgendo anche un affettuoso pensiero per Lorenzo. Queste le sue parole: "Voglio augurarea Lorenzo. Sono contento di aver segnato, ma oggi la cosa più importante era dare a Lorenzouna giornata che meritava per essere celebrato. -afferma- Quindi sono contento di esserne stato parte”. Cosa ti ha datoin questa stagione? “Tecnicamente è uno dei migliori esterni che ci sono nella lega, è fortissimo. ...

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN subito dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa.