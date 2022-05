Lo sciopero dei magistrati spacca le toghe sulla riforma della Giustizia, il capo dell’Anm: «Adesioni poco oltre il 60%, molti giovani» (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo sciopero dei magistrati contro la riforma della Giustizia avrebbe raccolto poco più del 60% di Adesioni tra le toghe, secondo la stima del presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, che a Sky TG24 ha stimato un’adesione dall’astensione dal lavoro tra il 63 e il 65% a livello nazionale. Dati ancora parziali che secondo il presidente dell’Associazione magistrati restano comunque «elevatissimi», soprattutto nei piccolo tribunali dove lavorano «magistrati molto giovani». Secondo Santalucia, questo dato conferma che sono proprio i magistrati a inizio carriera a sentire di più «il pericolo di questo mutamento del modello di magistrato», a proposito delle modifiche previste ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Lodeicontro laavrebbe raccoltopiù del 60% ditra le, secondo la stima del presidenteGiuseppe Santalucia, che a Sky TG24 ha stimato un’adesione dall’astensione dal lavoro tra il 63 e il 65% a livello nazionale. Dati ancora parziali che secondo il presidente dell’Associazionerestano comunque «elevatissimi», soprattutto nei piccolo tribunali dove lavorano «molto». Secondo Santalucia, questo dato conferma che sono proprio ia inizio carriera a sentire di più «il pericolo di questo mutamento del modello di magistrato», a proposito delle modifiche previste ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Oggi lo #sciopero dei #magistrati. Nessuno se ne accorgerà. Il che dovrebbe seminare qualche dubbio nella mente… - Open_gol : Allo sciopero contro la riforma della Giustizia ha aderito non più del 60% dei magistrati - mastrobigu : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… - asca56 : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… - MariComp75 : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… -