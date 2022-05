LIVE Premier League: Newcastle-Arsenal dalle 21 (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo il sorpasso operato ieri dal Tottenham, l'Arsenal di Mikel Arteta deve rispondere e questa sera ha un solo risultato in casa dell'ambizioso... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo il sorpasso operato ieri dal Tottenham, l'di Mikel Arteta deve rispondere e questa sera ha un solo risultato in casa dell'ambizioso...

Advertising

sportli26181512 : LIVE Premier League: Newcastle-Arsenal dalle 21: Dopo il sorpasso operato ieri dal Tottenham, l'Arsenal di Mikel Ar… - sole24ore : ?? Non c'è stato accordo tra i ministri degli esteri #Ue sulle #sanzioni contro il petrolio russo:… - infoitsport : LIVE Premier League: oggi sette partite, prima Conte e poi Guardiola che può fare un balzo verso il titolo - paul88iallo : @franvanni @RepubblicaAF si ma in pratica la pay tv quasi non esistono...in premier il sabato non trasmettono parti… - infoitsport : Premier League: Mahrez sbaglia rigore, il West Ham ferma il City e tiene vivo Klopp. LIVE Everton-Brentford 1-1 -