LIVE – Italia-Germania 1-2, Europei Under 17 2022 (DIRETTA) (Di lunedì 16 maggio 2022) La DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valevole il primo turno degli Europei Under 17 2022. Si inizia e al match di apertura della propria competizione, entrambe le selezioni vorranno partire bene nel proprio girone. Calcio d’inizio alle ore 16:30 di lunedì 16 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E RISULTATI COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le formazioni ufficiali: Italia 4-3-1-2: Magro, Domanico, Manè, Chiarodia, Saiani; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Bruno; Bolzan, Vacca. All. Corradi. Germania 4-3-1-2: Seimen, Walde, Buchmann, Fritschi, Azevedo; Wanner, Raebiger, di Benedetto; Bischof; ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ladi, match valevole il primo turno degli17. Si inizia e al match di apertura della propria competizione, entrambe le selezioni vorranno partire bene nel proprio girone. Calcio d’inizio alle ore 16:30 di lunedì 16 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E RISULTATI COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le formazioni ufficiali:4-3-1-2: Magro, Domanico, Manè, Chiarodia, Saiani; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Bruno; Bolzan, Vacca. All. Corradi.4-3-1-2: Seimen, Walde, Buchmann, Fritschi, Azevedo; Wanner, Raebiger, di Benedetto; Bischof; ...

Advertising

RadioItalia : Sky Wifi presenta: Radio Italia Live - Il Concerto! Manca pochissimo! #Skywifi #rilive @SkyItalia @TV8it @NOWTV_It - Rvaticanaitalia : #Live Alessandro Monteduro @acs_italia: in Ucraina abbiamo trovato una Chiesa locale fantastica, sempre vicina agli… - Inter : ?? | REPORT Il nostro racconto della vittoria, we #MADEIT ?? ?? - terrermine_g8 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 8? ?? Km 104 ??20 riders | 20 corridori ?? 2'27' > Peloton | Gruppo Maglia Rosa ??Live: https:/… - PpPagliaro : RT @FondazioneG: 'Dezinformacija: la strategia russa di disinformazione e guerra cognitiva in Italia', Convegno. Roma, 17 maggio 2022 ore 1… -