LIVE – Bollettino oggi, lunedì 16 maggio: contagi aggiornati in ogni regione (DIRETTA) (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Bollettino COVID aggiornato in questa giornata di lunedì 16 maggio 2022, con i dati in tempo reale relativi a contagi, morti e guariti in ogni regione. Prosegue il monitoraggio quotidiano con i numeri dell’emergenza sanitaria sul territorio, con il focus regione per regione che permette di valutare il diffondersi del virus nel nostro Paese. Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale sui numeri di ogni regione, non appena saranno resi disponibili. Segui il LIVE su Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI oggi: Da comunicare DATI NAZIONALI DI IERI: 27.162 nuovi ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) IlCOVID aggiornato in questa giornata di162022, con i dati in tempo reale relativi a, morti e guariti in. Prosegue il monitoraggio quotidiano con i numeri dell’emergenza sanitaria sul territorio, con il focusperche permette di valutare il diffondersi del virus nel nostro Paese. Sportface.it vi terràin tempo reale sui numeri di, non appena saranno resi disponibili. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI: Da comunicare DATI NAZIONALI DI IERI: 27.162 nuovi ...

Advertising

News24_it : Covid, news. Da oggi cade l'obbligo di mascherina sui voli europei. LIVE - Sky Tg24 - News24_it : Covid, news. Meno di un milione di positivi, è la prima volta da marzo. LIVE - Sky Tg24 - zazoomblog : LIVE – Bollettino oggi lunedì 16 maggio: contagi aggiornati in ogni regione (DIRETTA) - #Bollettino #lunedì… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Covid19, news. Contagio in calo, tasso al 14%. Scendono i ricoveri, +7 le intensive. LIVE - SkyTG24 : #Covid19, news. Contagio in calo, tasso al 14%. Scendono i ricoveri, +7 le intensive. LIVE -