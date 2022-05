Litfiba, con “L’ultimo Girone” si chiude l’era del rock all’italiana. Il tour di addio con l’energia degli esordi (Di lunedì 16 maggio 2022) Litfiba, “L’ultimo Girone“, sembra il titolo di un film mitologico o distopico, ma è invece il tour d’addio, l’ultima avventura di una band con 40 (+2) anni di rock alle spalle. Una formazione di precursori del rock cantato in italiano, che dal 1980 a oggi ha venduto oltre 10 milioni di dischi e fatto migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo si avvia al gran finale. A suon di sold out. Biglietti esauriti in prevendita anche le due date di Napoli, le due di Roma, le due di Firenze (al Tuscany Hall Lunedì 16 e martedì 17 maggio 2022 alle 21) e le due di Milano. Il vulcanico vocalist Piero Pelù e lo scatenato chitarrista Ghigo Renzulli per “L’ultimo Girone tour” saranno accompagnati sul palco da Luca ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 16 maggio 2022), ““, sembra il titolo di un film mitologico o distopico, ma è invece ild’, l’ultima avventura di una band con 40 (+2) anni dialle spalle. Una formazione di precursori delcantato in italiano, che dal 1980 a oggi ha venduto oltre 10 milioni di dischi e fatto migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo si avvia al gran finale. A suon di sold out. Biglietti esauriti in prevendita anche le due date di Napoli, le due di Roma, le due di Firenze (al Tuscany Hall Lunedì 16 e martedì 17 maggio 2022 alle 21) e le due di Milano. Il vulcanico vocalist Piero Pelù e lo scatenato chitarrista Ghigo Renzulli per “” saranno accompagnati sul palco da Luca ...

