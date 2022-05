“L’Isola dei Famosi”: anticipazioni di lunedì 16 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”: ecco le anticipazioni di lunedì 16 maggio In prima serata su Canale 5, diciassettesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quattro nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare in Honduras: i Pezzi da 90 Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, due vere e proprie icone della televisione degli anni ’90, e i Guapissimi Gennaro Auletto e Luca Daffrè. I quattro sono pronti ad aiutare i naufraghi nel proseguo della loro avventura ma, ovviamente, il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri del gruppo. Leggi anche –> isola dei Famosi laura ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuovo appuntamento con “dei”: ecco ledi16In prima serata su Canale 5, diciassettesimo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quattro nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare in Honduras: i Pezzi da 90 Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, due vere e proprie icone della televisione degli anni ’90, e i Guapissimi Gennaro Auletto e Luca Daffrè. I quattro sono pronti ad aiutare i naufraghi nel proseguo della loro avventura ma, ovviamente, il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri del gruppo. Leggi anche –> isola deilaura ...

Advertising

Fortuna59982157 : @IsolaDeiFamosi Vedi di cosa parliamo.. L'Italia è alla deriva e cosa viene proposto dsl regime? La D'Urso, l'isola… - MusicStarStaff : CS_Nuovo appuntamento con “L’Isola dei famosi” - OGGIRIO : @salvozapp @DiegoFusaro Domandina .. perché non la Corsica ?? Davanti a Montecarlo ?? Le Canarie ?? le isole della… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi… -