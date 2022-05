L' inflazione schizza alle stelle | il Pil frena la crescita | rischio recessione concreto

(Di lunedì 16 maggio 2022) La guerra in Europaladel Pil nell'eurozona, fare l'e apre uno scenario di incertezza che nelle previsioni peggiori, tra cui rientra il blocco della fornitura di gas russo, si piomberebbe nella. L'entusiasmo della ripresa post-Covid è ormai un ricordo che appartiene al passato pre-invasione russa dell'Ucraina. Il presente, amaro, lo tracciano i numeri delle previsioni economiche di primavera presentate oggi dalla Commissione europea. I numeri: nel 2022 ladel Pil sia nell'eurozona che nell'Ue è stata rivista al 2,7% (rispetto al 4%) e al 2,3% per il 2023, rispetto al 2,8% stimato nelle previsioni d'inverno pubblicate due settimane prima della guerra. Vola invece l': passa dal 4,6% di fine 2021 al 6,1% del ...

In calo deficit e debito,Buone notizie arrivano sul fronte dell 'indebitamento . Nonostante la guerra in Ucraina, il deficit e il debito "continueranno a calare ma restano alti", ...anche l', nonostante rimanga due punti percentuali sotto la media europea, trainata dal rialzo dei prezzi dell'energia: nel 2022 si attesterà al 5,9%, contro il 3,5% previsto a ... Guerra Russia-Ucraina, l’Ue rallenta e l’Italia si ferma: la crescita del pil 2022 scende da… La guerra ha innescato un riprezzamento delle attività finanziarie, un inasprimento delle condizioni di finanziamento e maggiori prospettive di accelerata normalizzazione della politica monetaria'. E' ...Le prospettive dell’economia italiana rimangono “soggette a pronunciati rischi al ribasso“. No, non è propaganda russa, ma amara verità certificata dalla Commissione Europea, nelle previsioni economic ...