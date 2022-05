Licia Nunez all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, chi è l’ex compagna Barbara Eboli, GF VIP, Imma Battaglia, Instagram, fidanzata (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, in Honduras sta per sbarcare una nuova concorrente, Licia Nunez. Con lei anche Marco Senise: porteranno scompiglio sull’isola? Faranno vacillare gli equilibri, già di per sé precari? La biografia di Licia Nunez Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatol, è nata a Barletta il 1 marzo del 1980 ed è una nota attrice ed ex modella. A soli 17 anni, ancora molto giovane, ha iniziato a lavorare come fotomodella, poi ha intrapreso subito dopo la carriera di attrice. Dal 2000 al 2003, infatti, ha studiato recitazione prima a Tolosa, presso l’Università d’arte Drammatica Le Mirail, poi con Beatrice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, in Honduras sta per sbarcare una nuova concorrente,. Con lei anche Marco Senise: porteranno scompiglio sull’isola? Faranno vacillare gli equilibri, già di per sé precari? La biografia di, pseudonimo di Lucia Del Curatol, è nata a Barletta il 1 marzo del 1980 ed è una nota attrice ed ex modella. A soli 17 anni, ancora molto giovane, ha iniziato a lavorare come fotomodella, poi ha intrapreso subito dopo ladi attrice. Dal 2000 al 2003, infatti, ha studiato recitazione prima a Tolosa, presso l’Università d’arte Drammatica Le Mirail, poi con Beatrice ...

