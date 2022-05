Libertas Benevento, ottimi risultati nella fase regionale dei campionati di società (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La difficile competizione si è svolta in due giornate, sabato e domenica, che hanno visto gli atleti della Libertas Benevento impegnati in diverse specialità. Alla fine della due giorni, i ragazzi del presidente Gianni Caruso, hanno conquistato un ottimo sesto posto su trentadue società partecipanti. Ad aprire le danze il decatleta Vincenzo Vicerè che, per l’occasione, ha svolto il ruolo di ostacolista puro coprendo la distanza dei 110 m. in 17”02, piazzandosi al quinto posto, e i 400 m. in 55”26, tempo che gli ha permesso di salire sul terzo gradino del podio. Vince i 100 metri il forte velocista Antonio Verruso che ferma il cronometro a 11”09 e si toglie la soddisfazione di relegare dietro di sé sessanta atleti, inclusi quelli più rappresentativi della regione Campania; ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– La difficile competizione si è svolta in due giornate, sabato e domenica, che hanno visto gli atleti dellaimpegnati in diverse specialità. Alla fine della due giorni, i ragazzi del presidente Gianni Caruso, hanno conquistato un ottimo sesto posto su trentaduepartecipanti. Ad aprire le danze il decatleta Vincenzo Vicerè che, per l’occasione, ha svolto il ruolo di ostacolista puro coprendo la distanza dei 110 m. in 17”02, piazzandosi al quinto posto, e i 400 m. in 55”26, tempo che gli ha permesso di salire sul terzo gradino del podio. Vince i 100 metri il forte velocista Antonio Verruso che ferma il cronometro a 11”09 e si toglie la soddisfazione di relegare dietro di sé sessanta atleti, inclusi quelli più rappresentativi della regione Campania; ...

