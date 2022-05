Lexus Grand Prix | dominio Acura a Mid Ohio

(Di lunedì 16 maggio 2022) Da Laguna Seca a Midil passo è breve per la IMSA Weathertech Series, impegnata nel fine settimana nel. Sul circuito di Lexingtondomina come in California, grazie all’enorme sforzo del Wayne Taylor Racing. Assieme alla DPi corrono in questa occasione le LMP2, le LMP3 e la classe GTD. In quest’ultima è la McLaren a tagliare per prima il traguardo, dove però le aspetta un’amara sorpresa.: cosa accade a Mid? Sulla pista, Sebastien Bourdais compie un miracolo portando la Cadillac Ganassi in pole. Ma la gioia dura poco, perché la ARX-05 di Filipe Albuquerque lo svernicia al via. Ma poi il portoghese del team di Wayne Taylor rimane imbottigliato nel traffico, e ...

Advertising

Motorionline

L'evento e il circuito IlPrix at Mid - Ohio esiste fin dal 1963, entrando nell'IMSA GT Championship nel 1972. Nel 2001, l'American Le Mans Series inserì in calendario la corsa con la ...Inoltre, ha gareggiato nello statunitense RolexAM , messo al volante di vetture motorizzate in forma ufficiale da Ford e. È sceso, peraltro, in pista nelle Le Mans Series con una LMP2, l'... Lexus TX: in arrivo un nuovo grande SUV a tre file The race for GTD in the Lexus Grand Prix at Mid-Ohio turned into a fuel-saving contest, and while at first it appeared nobody did it better than Jordan Pepper in the No. 70 Inception Racing ...Race winning McLaren 720S GT3 failed post-race inspection, giving No. 96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 the victory.