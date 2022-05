L'ex Albertini | 'Milan | questo scudetto non si può perdere! Pioli e Maldini hanno ribaltato tutto | il derby la svolta'

Advertising

infoitsport : Albertini: «Scaramanzia a parte, solo il Milan può perdere il titolo» - internewsit : Albertini: «Scaramanzia a parte, solo il Milan può perdere il titolo» - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Albertini: 'Lo Scudetto può perderlo solo il Milan' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Albertini: 'Lo Scudetto può perderlo solo il Milan' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Albertini: 'Lo Scudetto può perderlo solo il Milan' -

Serie A - L'ex centrocampista del, Demetrio, presente all'evento It's Padel Time, ha parlato alla stampa presente. Ecco quanto evidenziata da CN24 . Scudetto: le parole diCalcioNapoli24.it è stato ...Demetrio, invece, ha un fratello sacerdote. E giura di averlo utilizzato per far smettere di bestemmiare l'intero spogliatoio del. 'Ricordo bene di essere corso a rimproverare ...Il Milan ieri sperava di poter festeggiare lo scudetto ma l'Inter ha rinviato la festa. Albertini ha parlato dello scudetto con una certezza ...Demetrio Albertini, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista durante l'evento 'It's Padel Time' in cui ha parlato della lotta Scudetto: "Se il Milan mi è piaciuto Lo scudetto possono perderlo solo ...