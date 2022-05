“Leoni” è il nuovo singolo di McFlava: grido di denuncia contro il Cyberbullismo (Di lunedì 16 maggio 2022) “Leoni” è il nuovo pezzo di McFlava: il grido di denuncia contro il Cyberbullismo. Ecco le dichiarazioni del rapper: il messaggio agli haters “Leoni”, IL nuovo singolo DI McFlava- Il 14 Maggio McFlava, noto rapper, ha pubblicato il suo nuovo inedito “Leoni”, un vero e proprio grido di battaglia contro il Cyberbullismo e gli haters. A lanciare l’importante messaggio è stato proprio il cantante, il video del brano è stato girato fra le vie di Napoli. Ecco le parole del cantante, riportate anche dai colleghi de “ilsicilia.it”: “Nasce dal bisogno di combattere questo fenomeno sempre più presente nel ... Leggi su zon (Di lunedì 16 maggio 2022) “” è ilpezzo di: ildiil. Ecco le dichiarazioni del rapper: il messaggio agli haters “”, ILDI- Il 14 Maggio, noto rapper, ha pubblicato il suoinedito “”, un vero e propriodi battagliaile gli haters. A lanciare l’importante messaggio è stato proprio il cantante, il video del brano è stato girato fra le vie di Napoli. Ecco le parole del cantante, riportate anche dai colleghi de “ilsicilia.it”: “Nasce dal bisogno di combattere questo fenomeno sempre più presente nel ...

