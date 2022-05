Léa Seydoux sarà la protagonista di Emmanuelle, nuovo adattamento del classico erotico (Di lunedì 16 maggio 2022) Léa Seydoux guiderà il cast di Emmanuelle, film che rappresenterà un nuovo adattamento del classico erotico. L'attrice vincitrice della Palma d'Oro Léa Seydoux reciterà nel debutto alla regia in lingua inglese della regista Audrey Diwan, Emmanuelle, ispirato al romanzo di Emmanuelle Arsan e basato su una sceneggiatura co-sviluppata da Diwan e Rebecca Zlotowski. Inizialmente scritto in francese da Emmanuelle Arsan, il libro sul quale si baserà il film Emmanuelle descrive una serie di fantasie erotiche in vari contesti, espolarando il poliamore e la bisessualità tramite lo sguardo dell'autrice. Il regista francese Just Jaeckin ha realizzato un adattamento cinematografico del libro nel ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022) Léaguiderà il cast di, film che rappresenterà undel. L'attrice vincitrice della Palma d'Oro Léareciterà nel debutto alla regia in lingua inglese della regista Audrey Diwan,, ispirato al romanzo diArsan e basato su una sceneggiatura co-sviluppata da Diwan e Rebecca Zlotowski. Inizialmente scritto in francese daArsan, il libro sul quale si baserà il filmdescrive una serie di fantasie erotiche in vari contesti, espolarando il poliamore e la bisessualità tramite lo sguardo dell'autrice. Il regista francese Just Jaeckin ha realizzato uncinematografico del libro nel ...

