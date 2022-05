Le reazioni di Israele al discorso di Lavrov (Di lunedì 16 maggio 2022) Le parole di Sergej Lavrov , ex Ambasciatore della Russia all’Onu, sulle origini ebraiche di Hitler, danno uno spintone all’equilibrio che fino ad adesso Israele ha cercato di mantenere sul filo dell’equidistanza. «Anche Hitler aveva origini ebraiche», ha detto il ministro degli Esteri russo, intervistato durante il programma Zona Bianca su Rete4, domenica 1 Maggio sera. E così – prova ad argomentare il braccio destro di Vladimir Putin – il fatto che Volodymyr Zelensky guidi un’Ucraina con elementi neonazisti non sarebbe una contraddizione’. Troppo per il governo israeliano che in questi 67 giorni di guerra si è posizionato in mezzo agli schieramenti, anche se il ruolo di mediatore che sembrava poter avere nelle prime settimane dell’invasione è sempre più offuscato. Yair Lapid, il ministro degli Esteri, ha convocato l’ambasciatore russo a Tel Aviv e ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) Le parole di Sergej, ex Ambasciatore della Russia all’Onu, sulle origini ebraiche di Hitler, danno uno spintone all’equilibrio che fino ad adessoha cercato di mantenere sul filo dell’equidistanza. «Anche Hitler aveva origini ebraiche», ha detto il ministro degli Esteri russo, intervistato durante il programma Zona Bianca su Rete4, domenica 1 Maggio sera. E così – prova ad argomentare il braccio destro di Vladimir Putin – il fatto che Volodymyr Zelensky guidi un’Ucraina con elementi neonazisti non sarebbe una contraddizione’. Troppo per il governo israeliano che in questi 67 giorni di guerra si è posizionato in mezzo agli schieramenti, anche se il ruolo di mediatore che sembrava poter avere nelle prime settimane dell’invasione è sempre più offuscato. Yair Lapid, il ministro degli Esteri, ha convocato l’ambasciatore russo a Tel Aviv e ha ...

