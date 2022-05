LCS | CLG sta per ingaggiare Shane “Kevy” Allena | ORDER ha già trovato il sostituto

Leggi su esports247

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il jungler” Allen è sul punto di diventare il nuovo australiano a unirsi alla LCS, almeno stando a quanto riportato da alcune fonti a Dot Esports. CLG sembra in prima fila per, che ha ottenuto il titolo di MVP della regione Oceanica lo scorso anno.dovrebbe acquisire Jeong “Goodo” Min-jae dai Dire Wolves per sostituire Allen. I campioni in carica della LCO hanno anche preso in considerazione la possibilità didi nuovo David “Beats” Nguyen-Dang dopo la sua uscita da PEACE (dove è stato sostituito da Vincent “Gunkrab” Lin, ndr). Il resto del roster didovrebbe rimanere invariato: oltre a Corporal troviamo anche Kisee, Puma e BioPanther.si è fatto notare per la prima volta nella competizione Oceanic ...