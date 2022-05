Laura Torrisi | tuffo super-sexy durante la gita al fiume

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Una divertente giornata al” scrive postando delle foto da togliere il fiato.sfodera il bikini per immergersi nelle acque fresche e i follower impazziscono. I complimenti piovono da uomini e donne, ammiratori e amici, e c’è anche chi riassume così: “Un minuto di silenzio per tutte le ventenni che si sentivano fi… fino a qualche minuto fa”. L’attrice mostra un fisico mozzafiato e un sorriso contagioso. Semplice e simpatica, oltre che bellissima, laconquista i suoi fan con la sua normalità: dalla versione “carciofara” nei campi quando raccoglie verdura a quella di casalinga disperata in casa, cuoca perfetta nella sua cucina, mamma dolcissima con la sua Martina. Eppure, è sensuale e seducente in ogni suo scatto. Unaalin short, tshirt e zainetto ...

just_a_guy_0 : RT @pieceleb72: la bellissima Laura Torrisi approfita del fiume - pieceleb72 : la bellissima Laura Torrisi approfita del fiume - PRossix : RT @dea_channel: la divina Laura Torrisi al lavoro nei campi??????????????? - Maurizi82633600 : RT @dea_channel: la divina Laura Torrisi al lavoro nei campi??????????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: la divina Laura Torrisi al lavoro nei campi??????????????? -

Liberoquotidiano.it

più sensuale che mai. Nelle ultime foto in costume postate su Instagram, il suo fisco tonico ha colpito tutti i suoi followers, sia uomini che donne. Quest'ultimi l'hanno inondata di ...L'attrice sfodera il bikini per immergersi nelle acque ... Laura Torrisi, bomba sexy al fiume: gli scatti rubati in bikini Laura Torrisi incanta nella passeggiata per le vie di Firenze. L'elegante outfit lascia spazio alla sua sensualità: i fans in tilt ...La difficile scoperta e la malattia che ha dovuto affrontare Laura Torrisi. E' stata lei stessa a raccontare tutto nel corso di un'intervista ...