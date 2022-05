Laura Pausini: 5 canzoni dell’icona pop italiana (Di lunedì 16 maggio 2022) Dall’Europa, all’America, fino ad arrivare all’Australia, Laura Pausini è la cantante italiana più nota nel mondo dagli anni Novanta. Grazie alle sue celebri canzoni, è riuscita a collaborare con star della musica internazionale, come Madonna, Phil Collins e Kylie Minogue. Nella prima parte della sua carriera canta principalmente di storie d’amore adolescenziali; la svolta arriva nel 1998 con l’album “La mia risposta”, in cui si afferma come cantante più matura. Con la vittoria di un Grammy nel 2006 e i premi musicali più importanti nel suo palmares, The Sun la inserisce tra le trenta cantanti che non saranno mai dimenticate; Billboard include il suo disco “Similares” tra i cinquanta migliori album latini del decennio 2010-2020. Nel giorno dei suoi 48 anni, ecco alcuni suoi celebri brani per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Dall’Europa, all’America, fino ad arrivare all’Australia,è la cantantepiù nota nel mondo dagli anni Novanta. Grazie alle sue celebri, è riuscita a collaborare con star della musica internazionale, come Madonna, Phil Collins e Kylie Minogue. Nella prima parte della sua carriera canta principalmente di storie d’amore adolescenziali; la svolta arriva nel 1998 con l’album “La mia risposta”, in cui si afferma come cantante più matura. Con la vittoria di un Grammy nel 2006 e i premi musicali più importanti nel suo palmares, The Sun la inserisce tra le trenta cantanti che non saranno mai dimenticate; Billboard include il suo disco “Similares” tra i cinquanta migliori album latini del decennio 2010-2020. Nel giorno dei suoi 48 anni, ecco alcuni suoi celebri brani per ...

Advertising

MetaErmal : Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan sono 3 fenomeni. #Eurovision - trash_italiano : Che poi tra poco finisce #Eurovision, ma noi resteremo qui almeno una settimana a cercare di capire il motivo dell’… - fraversion : possiamo dire che Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika hanno portato a casa il loro compito in maniera impecca… - Sammax883B : RT @BiasiErika: Tweet di apprezzamento per Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika perché non potevamo avere conduttori migliori per ques… - DadoNerd : Faccio gli anni lo stesso giorno di Laura Pausini ( o Agatha Pausini) Dolcenera e Baglioni … ma a cantare io faccio schifo ?? -