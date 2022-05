L’Atalanta adesso è più vicina all’Europa. Il ko della Fiorentina favorisce i nerazzurri (Di lunedì 16 maggio 2022) I posticipi Atalanta più vicina all’Europa dopo il pesante ko della Fiorentina a Genova contro la Samp per 4-1. La Lazio invece ha strappato il 2-2 a Torino contro la Juve proprio all’ultimo minuto e si è qualificata aritmeticamente per l’Europa League. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 16 maggio 2022) I posticipi Atalanta piùdopo il pesante koa Genova contro la Samp per 4-1. La Lazio invece ha strappato il 2-2 a Torino contro la Juve proprio all’ultimo minuto e si è qualificata aritmeticamente per l’Europa League.

Advertising

corrierefirenze : La Fiorentina resta a 59 punti, come l'Atalanta e dietro a Roma e Lazio #sampdoriavsfiorentina #SerieA - Matt882604 : @Riccardofuffol2 Scusa Atalanta sta a 59 + 3 =62 Come te..per scontri diretti anche se hai fatto due pareggi stai m… - GraziaMontefal2 : RT @evamarghe: Comunque l'endorsement di Salvini ha funzionato! Erdogan dice sì all'ingresso di Svezia e Finlandia in NATO! Adesso, per mi… - Gianni91350661 : @augustociardi75 il Var la più grande fuffa inventata...adesso ti fottono tecnologicamente, soprattutto la Roma, l'… - sportli26181512 : La carica di Florenzi: 'Il momento è adesso! Un ultimo scalino...': Alessandro Florenzi, il giorno dopo la vittoria… -