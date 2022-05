L’anonimia apparente della Russia e le sue contraddizioni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 maggio 2022) La diplomazia è ancora la soluzione definitiva del conflitto in Ucraina? Quale personalità sarebbe maggiormente adatta a questo compito ; un Kissinger del nuovo secolo abile a mettere d’accordo i belligeranti? In realtà una facile domanda nonché considerazione, si dovrebbe trasformare in un altro dilemma avvertito da non pochi analisti del periodo che stiamo vivendo: ma la gente vuole veramente la pace? A questo punto entra in campo il ruolodiplomazia che non è che non è efficiente, bensì proprio per la sua efficacia mai quanto attuale, non la si vuole mettere alla guida e si preferiscono personalità come Erdogan o il premier cinese, che possono essere maggiormente efficaci, perché hanno rappresentato negli ultimi anni il bandolomatassa di molte divergenze interne ed esterne, ma sempre a sfondo economico più che politico. In pratica una ...