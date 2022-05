L’annuncio di Sony è arrivato, i possibili giochi di Giugno per i nuovi abbonamenti Playstation Plus (Di lunedì 16 maggio 2022) Tramite il suo blog ufficiale Sony ha pubblicato quelli che potrebbero essere i possibili giochi di Giugno per i nuovi abbonamenti Playstation Plus “Il nostro nuovo servizio Playstation Plus verrà lanciato a breve e siamo lieti di condividere con voi una prima occhiata ad alcuni dei giochi che saranno inclusi durante il periodo di lancio” questo è quanto si legge sul blog ufficiale di Sony per il lancio del nuovo servizio in abbonamento Playstation Plus. L’annuncio è arrivato oggi e come si leggnell’articolo , gli abbonati al servizio possono aspettarsi una serie di grandi titoli esclusivi e non dal calibro ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 16 maggio 2022) Tramite il suo blog ufficialeha pubblicato quelli che potrebbero essere idiper i“Il nostro nuovo servizioverrà lanciato a breve e siamo lieti di condividere con voi una prima occhiata ad alcuni deiche saranno inclusi durante il periodo di lancio” questo è quanto si legge sul blog ufficiale diper il lancio del nuovo servizio in abbonamentooggi e come si leggnell’articolo , gli abbonati al servizio possono aspettarsi una serie di grandi titoli esclusivi e non dal calibro ...

