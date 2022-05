L’allarme della Commissione Ue sull’Italia: «Gravi conseguenze dallo stop al gas russo» (Di lunedì 16 maggio 2022) La Commissione europea taglia le stime di crescita per l’Italia. Nelle valutazioni di primavera l’esecutivo Ue ha previsto un rallentamento della crescita del Pil al 2,4% nel 2022 e all’1,9% nel 2023. Le stime si sono abbassate rispetto a quelle diffuse lo scorso febbraio, quando erano del 4,1% e del 2,3%. La guerra in Ucraina «pesa su catene di approvvigionamento e prezzi», dice la Commissione. La crescita in Italia sarà per la maggior parte «attribuibile a un trascinamento legato alla rapida ripresa registrata nel 2021». Ma ora, a causa «dell’attuale contesto geopolitico, le prospettive restano soggette a pronunciati rischi al ribasso». Le stime sembrano non incoraggiare anche per quanto riguarda il tasso d’inflazione. «Nel 2022 sfiorerà il 6%, attestandosi al 5,9%, due punti percentuali in meno della media ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Laeuropea taglia le stime di crescita per l’Italia. Nelle valutazioni di primavera l’esecutivo Ue ha previsto un rallentamentocrescita del Pil al 2,4% nel 2022 e all’1,9% nel 2023. Le stime si sono abbassate rispetto a quelle diffuse lo scorso febbraio, quando erano del 4,1% e del 2,3%. La guerra in Ucraina «pesa su catene di approvvigionamento e prezzi», dice la. La crescita in Italia sarà per la maggior parte «attribuibile a un trascinamento legato alla rapida ripresa registrata nel 2021». Ma ora, a causa «dell’attuale contesto geopolitico, le prospettive restano soggette a pronunciati rischi al ribasso». Le stime sembrano non incoraggiare anche per quanto riguarda il tasso d’inflazione. «Nel 2022 sfiorerà il 6%, attestandosi al 5,9%, due punti percentuali in menomedia ...

