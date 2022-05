Lady Louise Windsor | perché la sua spilla ha intenerito la Regina

Leggi su amica

(Di lunedì 16 maggio 2022) Questa domenica ha segnato un giorno speciale per. Che ha inaugurato il RoyalHorse Show in onore del Giubileo di Platino dellaElisabetta. Guidando la carrozza del principe Filippo, lo ha ricordato con quello che è stato senza dubbio il momento più toccante della serata. Non solo, ai fan più attenti non è sfuggito un’altro dettaglio dedicato al nonno. Unaa tema equestre portata sul rever della giacca. La stessa indossata per i funerali lo scorso anno.durante la performance “A Gallop Through History” per il Giubileo di Platino dellaElisabetta. 15 maggio 2022. L’inizio dei festeggiamenti per il giubileo Nonostante i recenti problemi di salute che ...