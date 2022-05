La vera storia del bistrot che chiude perché “non trova personale” | “Mi ha licenziato subito prima” “Con contratto da cameriera dovevo pure pulire i bagni”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Paolo è statolo scorso Primo Maggio, il giorno della festa dei lavoratori, dopo 10 ore e mezza di turno e la mattina successiva è incappato per caso in un articolo del Corriere Torino dedicato a quello che è stato il suo datore di lavoro fino a poche ore. “Non riesco ad assumere, quindi chiudo bottega”. Maurizio Rostagno, ristoratore proprietario de “L’Acciuga”, raccontava di essere costretto are temporaneamente il proprio locale dopo poco meno di sei mesi per mancanza di. “Ep, garantisce il titolare de l’Acciuga, il menù in busta paga è più che dignitoso: 1.700 euro (netti) al mese, per 12 mensilità, per cuoco e aiuto cuoco, e 1.400 euro per cameriere di sala”, proseguiva l’articolo, rimarcando che a un mese dalla pubblicazione degli ...

