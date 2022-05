La tv velleitaria ha sprecato ancora una volta la presenza illuminante di Jovanotti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 maggio 2022) Facessi un programma televisivo, avrei un’unica regola affissa in sala riunioni e messa in cima a ogni memo mandato nel gruppo WhatsApp della redazione: per nessuna ragione, invitare Lorenzo. Lo so che vi sembra l’ospite ideale, generoso, spiritoso, viene a vendervi il suo prosciutto come tutti ma si sbatte per farlo in modo spettacolare come pochi, è disposto a vestirsi da pirla o a calarsi nell’interpretazione del Cary Grant che possiamo permetterci, fa battute stupende che il vostro pubblico può riciclarsi (avendole ascoltate, diversamente dai conduttori), e – come direbbero le acquirenti di raccolte di poesie smaniose di sentirsi laureate in lettere – fa ridere ma anche pensare. Però, date retta: non invitatelo. Perché Lorenzo è come quello spray che usano negli sceneggiati americani coi delitti. Lo spruzzi, chiudi le tende, e su pavimenti che fino a quel ...