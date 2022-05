La terza stagione di Bridgerton sarà su Penelope (Di lunedì 16 maggio 2022) La terza stagione di Bridgerton, a sorpresa, avrà come protagonisti Penelope e Colin. La conferma è arrivata tramite un post su Instagram dell’attrice Nicola Coughlan ed è stata confermata da un articolo sul blog ufficiale di Netflix, Tudum. L’attrice ha scritto: “Come Lady Whistledown anche io ho avuto un segreto grande per un lungo periodo, ma posso finalmente dirvi che la terza stagione di Bridgerton sarà sulla storia di Colin e Penelope. Perché la terza stagione sarà su Penelope? Dopo la fine della seconda stagione, si era a lungo discusso su quale storyline fosse migliore per il terzo capitolo. Infatti, il terzo libro della saga dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Ladi, a sorpresa, avrà come protagonistie Colin. La conferma è arrivata tramite un post su Instagram dell’attrice Nicola Coughlan ed è stata confermata da un articolo sul blog ufficiale di Netflix, Tudum. L’attrice ha scritto: “Come Lady Whistledown anche io ho avuto un segreto grande per un lungo periodo, ma posso finalmente dirvi che ladisulla storia di Colin e. Perché lasu? Dopo la fine della seconda, si era a lungo discusso su quale storyline fosse migliore per il terzo capitolo. Infatti, il terzo libro della saga dei ...

NetflixIT : Il lunedì INIZIA nel modo giusto ?? La terza stagione di Non Ho Mai… arriva il 12 agosto! - NetflixIT : Da “Questa serie sembra carina, iniziamola” a “La terza stagione MI HA DISTRUTTO EMOTIVAMENTE” è un attimo. - lupiizzZ : RT @martyspace97: La terza stagione di Bridgerton sarà su Penelope E Colin e non su Benedict. Non ci sto dentro. - luciamiele_ : Come la terza stagione sarà su Colin e Penelope? Accetto questa cosa solo se c’è la conferma che la quarta sarà su… - martyspace97 : La terza stagione di Bridgerton sarà su Penelope E Colin e non su Benedict. Non ci sto dentro. -