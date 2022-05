La Svizzera nella Nato? Adesso gira una voce che può cambiare tutto | perché l' Europa può essere stravolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 maggio 2022) Negli ultimi giorni si è sentito parlare sempre più di Svezia e Finlandia ormai prossime all'entrata. Ora sembrerebbe che anche la cuginastia considerando l'idea di unirsi alla cerchia, rivalutando quindi il suo storico status di neutralità. Reuters ha definito tale decisione come: "Il cambiamento più importante degli ultimi decenni per la Nazione". La neutralità non verrà messa in discussione in questo caso, però, il ministro della Difesa dello Stato elvetico sta progettando un nuovo rapporto sulle operazioni di sicurezza. Paelvi Pulli, capo della politica di sicurezza della Difesa, ha affermato che si sta prendendo in considerazione l'acquisto di munizioni di 'rifornimento' oltre che esercitazioni militari congiunte con i paesi della. Il rapporto di difesa ...