La Svezia annuncia richiesta di adesione alla Nato | “Miglior modo di proteggere il popolo svedese”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il governoha dato il formale annuncio di voler richiedere l'all'Alleanza atlantica. L'annuncio arriva direttamente dpremier, Magdalena Andersson, precisando che l'iniziativa gode di un ampio sostegno parlamentare. La presentazione formale della domanda diavverrà entro la fine della settimana (forse già domani), in coordinamento con il governo finlandese. Andersson ha definito l'ingresso nellacome "ile di garantire la sicurezza del", e se anche nell'interim Stoccolma si troverà "in una posizione vulnerabile" non ritiene tuttavia che esista al momento alcuna minaccia militare da parte della Russia. Il governoha da parte ...