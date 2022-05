La Russia è a corto di uomini: così il Cremlino arruola nuovi soldati (Di lunedì 16 maggio 2022) Secondo l’intelligence britannica la Russia avrebbe perso un terzo delle truppe di terra impegnate in Ucraina a febbraio. L’esercito russo, inoltre, dovrebbero fare i conti con capacità compromesse, un morale basso e una ridotta efficacia di combattimento. Queste previsioni, se dovessero rivelarsi esatte, rappresenterebbero un duro colpo per Mosca, adesso concentrata sui quadranti meridionali e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 16 maggio 2022) Secondo l’intelligence britannica laavrebbe perso un terzo delle truppe di terra impegnate in Ucraina a febbraio. L’esercito russo, inoltre, dovrebbero fare i conti con capacità compromesse, un morale basso e una ridotta efficacia di combattimento. Queste previsioni, se dovessero rivelarsi esatte, rappresenterebbero un duro colpo per Mosca, adesso concentrata sui quadranti meridionali e InsideOver.

