La Russia annuncia accordo per il cessate il fuoco all' Azovstal

(Di lunedì 16 maggio 2022) Laha comunicato che è stato raggiunto unilcon le ultime truppe ucraine rimaste nell'acciaieriaa Mariupol per evacuare i feriti. Tuttavia, non vi è conferma da parte degli ucraini...

Advertising

Ettore_Rosato : Dopo decenni di neutralità la #Finlandia annuncia la sua richiesta di adesione alla #NATO: ‘Tutto è cambiato quand… - repubblica : McDonald's annuncia il ritiro totale dalla Russia e Renault cede le attivita' allo Stato - TgLa7 : #Russia domani sospenderà forniture elettricità a #Finlandia. Lo annuncia la compagnia che eroga il servizio - buonweekend : RT @Yoda15271485: Tg3 annuncia OGGI che #McDonalds lascierà la #Russia. Ma non l'aveva già lasciata all'indomani delle #sanzioni? #pagliacc… - Majden3 : RT @Yoda15271485: Tg3 annuncia OGGI che #McDonalds lascierà la #Russia. Ma non l'aveva già lasciata all'indomani delle #sanzioni? #pagliacc… -

Azovstal, Moscaapertura corridoio umanitario, nove militari con la bandiera bianca usciti dai sotterranei Guerra Ucraina -, oltre la diretta: cosa c'è da sapere oggi, in ...Loil governo di Stoccolma precisando che al centro dei colloqui a Washington ci saranno la 'domanda di adesione alla Nato della Svezia, l'aggressione dellacontro l'Ucraina, la ...Due mosse, per certi versi, annunciate. McDonald’s aveva già tirato giù le saracinesche dei suoi 850 ristoranti in Russia con l'inizio del conflitto, quando gran parte dei marchi occidentali avevano ...La Svezia ha annunciato la sua intenzione di aderire alla Nato, come aveva fatto la Finlandia pochi giorni prima. La Russia aveva promesso grandi rappresaglie, ma Putin ha adottato un tono conciliante ...