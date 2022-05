La riconquista di Kharkiv: così l'offensiva ucraina è arrivata al confine russo (Di lunedì 16 maggio 2022) Un video della propaganda di Kiev mostra tante scene dell'offensiva che ha permesso alle truppe ucraine di riconquistare il territorio a nord di Kharkiv, raggiungendo il confine russo. Sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Un video della propaganda di Kiev mostra tante scene dell'che ha permesso alle truppe ucraine dire il territorio a nord di, raggiungendo il. Sono ...

Advertising

oznerol4 : RT @valy_s: La #Russia ha distrutto una pista ad #Odessa ed un hangar con le armi inviate da USA e UE. Colpito aeroporto Kharkiv e aree cir… - BonturiAndrea : RT @Tg3web: Attorno all'acciaieria Azovstal di Mariupol si continua a combattere. Kyiv cerca un accordo per l'evacuazione dei militari asse… - codeghino10 : RT @Tg3web: Attorno all'acciaieria Azovstal di Mariupol si continua a combattere. Kyiv cerca un accordo per l'evacuazione dei militari asse… - scheerenberger : RT @Tg3web: Attorno all'acciaieria Azovstal di Mariupol si continua a combattere. Kyiv cerca un accordo per l'evacuazione dei militari asse… - marco_disaro : RT @Tg3web: Attorno all'acciaieria Azovstal di Mariupol si continua a combattere. Kyiv cerca un accordo per l'evacuazione dei militari asse… -