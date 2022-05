La Renault lascia la Russia, vende controllata e quota in Avtovaz (Di lunedì 16 maggio 2022) La Renault lascia la Russia. Il Gruppo ha deciso di vendere Renault Russia e la sua partecipazione di controllo in Avtovaz a un prezzo simbolico di un rublo per ogni attività . Il cda della casa ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Lala. Il Gruppo ha deciso diree la sua partecipazione di controllo ina un prezzo simbolico di un rublo per ogni attività . Il cda della casa ...

Advertising

CoeneRothMax : Il Gruppo Renault lascia definitivamente la Russia... Quello che resta passa nelle mani dello Stato russo... Sarà s… - news_mondo_h24 : La Renault in Russia passa in mano allo Stato - CalcioFinanza : #Renault lascia la Russia e cede le quote in #AvtoVaz, ma con il 'trucco' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Renault lascia la Russia e cede AvtoVaz, ma con il trucco: Renault ha approvato la firma degli… - qnazionale : Renault lascia (per ora) la Russia, le sue attività passano allo Stato -