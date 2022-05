La Renault lascia la Russia. Trasferita la proprietà allo Stato

(Di lunedì 16 maggio 2022) La decisione dire la, arriva in seguito all'invasione dell'Ucraina. La, una delle più esposte case automobilistiche sul mercato russo, ha trasferito le quote di maggioranza...

siperò una porta aperta: ovvero manterrà l'opzione di riacquisto delle sue azioni per i prossimi sei anni. "Oggi abbiamo preso una decisione difficile ma necessaria, e stiamo facendo ......diRussia sono state trasferite al governo della città di Mosca e l'Istituto statale di ricerca nel settore automobilistico (NAMI) è diventato proprietario della partecipazione della... Renault lascia (per ora) la Russia, le sue attività passano allo Stato La quota di maggioranza della casa automobilistica francese passa alla Federazione Russa e al governo di Mosca ...La mossa ha preservato il gruppo, lasciando aperta la possibilità di ritornare nel Paese nel futuro, in un contesto differente, ha spiegato il manager. A marzo Renault aveva detto di voler sospendere ...