La Regione: "al via i lavori per lo stadio Maradona, 1,5 milioni anche per impiantistica e sala stampa" (Di lunedì 16 maggio 2022) La Regione Campania annuncia l"inizio dei lavori per lo stadio "Maradona". A conclusione delle gare interne del Napoli Calcio, sono partiti oggi gli interventi di riqualificazione del "miglio azzurro" allo stadio "Maradona". I lavori riguardano il miglioramento impiantistico e la ridefinizione della sala stampa dell'impianto di Fuorigrotta. In particolare l'intervento interessa la zona che va dalla rampa di accesso degli autobus fino ad arrivare agli spogliatoi. I lavori, che saranno seguiti dall'ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport), prevedono uno stanziamento complessivo da parte della Regione di 1.5 milioni di euro provenienti dalle economie delle Universiadi.

