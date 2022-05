La Regina Elisabetta con gli occhi lucidi al Royal Windsor Horse Show quando, davanti a lei, ha sfilato il calesse di Filippo (Di lunedì 16 maggio 2022) È passato poco più di un anno dalla sua morte ma, dalle immagini che si sono viste ieri sera, nel cuore della Regina Elisabetta il ricordo del principe Filippo è ancora molto vivo. Lo dimostra la commozione nei suoi occhi quando, a conclusione del Royal Windsor Horse Show, ha visto passare davanti a sé la carrozza appartenuta, un tempo, al marito. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA Regina Elisabetta La Regina Elisabetta al Royal Windsor Horse Show Negli ultimi mesi la Regina Elisabetta è apparsa raramente in pubblico. A impedirglielo, questioni legate alla ... Leggi su amica (Di lunedì 16 maggio 2022) È passato poco più di un anno dalla sua morte ma, dalle immagini che si sono viste ieri sera, nel cuore dellail ricordo del principeè ancora molto vivo. Lo dimostra la commozione nei suoi, a conclusione del, ha visto passarea sé la carrozza appartenuta, un tempo, al marito. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLALaalNegli ultimi mesi laè apparsa raramente in pubblico. A impedirglielo, questioni legate alla ...

