La Pupa e il Secchione Show, Denis Dosio si è fidanzato con Emy Buono: “Ho scoperto una ragazza fantastica e…” (Di lunedì 16 maggio 2022) Denis Dosio, reduce dalla sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show, programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, si è concesso una lunga intervista a SuperGuidaTv. Qui ha parlato della sua esperienza all’interno del reality: È stata un’esperienza magnifica, come credo sia magnifica qualsiasi esperienza dove ti isoli da tutto. Poi mi sentivo a casa, perché con Barbara è come sentirsi a casa, io sono nato televisivamente con lei. All’interno del programma, Denis ha conosciuto la Pupa Emy Buono con la quale si è creata subito una forte sintonia. Una volta terminata l’esperienza, i due hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere: Appena uscito dal reality volevo scoprire come fosse realmente Emy fuori dalle ... Leggi su isaechia (Di lunedì 16 maggio 2022), reduce dalla sua esperienza a Lae il, programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, si è concesso una lunga intervista a SuperGuidaTv. Qui ha parlato della sua esperienza all’interno del reality: È stata un’esperienza magnifica, come credo sia magnifica qualsiasi esperienza dove ti isoli da tutto. Poi mi sentivo a casa, perché con Barbara è come sentirsi a casa, io sono nato televisivamente con lei. All’interno del programma,ha conosciuto laEmycon la quale si è creata subito una forte sintonia. Una volta terminata l’esperienza, i due hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere: Appena uscito dal reality volevo scoprire come fosse realmente Emy fuori dalle ...

