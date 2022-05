La previsione dell'ex premier della Finlandia: “Nella Nato in 3 mesi”. Niente paura della Russia (Di lunedì 16 maggio 2022) Come mai la Finlandia ha deciso di entrare Nella Nato? Il popolo finlandese è convinto di questa scelta dopo anni di neutralità? Le conseguenze della guerra in Ucraina e l'ingresso di Helsinki nell'Alleanza atlantica sono commentate nel corso della puntata del 16 maggio di Quarta Repubblica, programma tv di Rete4 condotto da Nicola Porro, con Alexander Stubb, ex primo ministro della Finlandia: “La ragione è molto semplice, Vladimir Putin ha iniziato a massacrare i suoi fratelli slavi in Ucraina e quindi può farlo ovunque. La decisione di entrare Nella Nato è stata presa alle 5 del mattino del 24 febbraio. Gli ultimi sondaggi dicono che il 68% del popolo è a favore dell'adesione della ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Come mai laha deciso di entrare? Il popolo finlandese è convinto di questa scelta dopo anni di neutralità? Le conseguenzea guerra in Ucraina e l'ingresso di Helsinki nell'Alleanza atlantica sono commentate nel corsoa puntata del 16 maggio di Quarta Repubblica, programma tv di Rete4 condotto da Nicola Porro, con Alexander Stubb, ex primo ministro: “La ragione è molto semplice, Vladimir Putin ha iniziato a massacrare i suoi fratelli slavi in Ucraina e quindi può farlo ovunque. La decisione di entrareè stata presa alle 5 del mattino del 24 febbraio. Gli ultimi sondaggi dicono che il 68% del popolo è a favore'adesionea ...

