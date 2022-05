La premier svedese: “Partito socialdemocratico favorevole all’adesione nella Nato. Guerra in Ucraina mina la sicurezza europea” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Oggi il Partito socialdemocratico ha concluso che la Svezia dovrebbe aderire alla Nato“. Così, la prima ministra svedese, Magdalena Andersson. “L’invasione immotivata dell’Ucraina da parte della Russia non è solo illegale e indifendibile, ma mina anche l’ordine di sicurezza europeo su cui la Svezia basa la propria sicurezza. Il nostro Paese è militarmente non allineato, ma non siamo un Paese neutrale e non lo siamo da molti anni”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) “Oggi ilha concluso che la Svezia dovrebbe aderire alla“. Così, la prima ministra, Magdalena Andersson. “L’invasione immotivata dell’da parte della Russia non è solo illegale e indifendibile, maanche l’ordine dieuropeo su cui la Svezia basa la propria. Il nostro Paese è militarmente non allineato, ma non siamo un Paese neutrale e non lo siamo da molti anni”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

