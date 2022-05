(Di lunedì 16 maggio 2022) La911è un modello molto particolare, perché è uno dei quattro modelli da collezione previsti dalla strategia Heritage Design di. Ne verranno prodotte solamente 1.250 riprendendo gli stilemi degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta, ovvero quelli della 911 originale prodotta tra il 1964 e il 1973. In altre parole, questa911è super esclusiva, come dimostra anche il cartellino del prezzo da 285.863 euro che di fatto la pone al top della gamma 911. Inoltre,Design ha realizzato un cronografo di alta qualità riservato esclusivamente ai clienti che la acquistano e che ne riprende diversi particolari. A livello estetico lasi riconosce per la ...

Advertising

cha_btrs : RT @addict_auto: Porsche 911 Carrera S ?? - ieeeh : Porsche 911 Carrera de 1985. #porsche #911 #petrolhead #welovecars - rtwofoursix : @Vewocity the 1978 Porsche 911 Carrera 3.0 - gtitalia_tw : Per quento concerne i veicoli le cui scorte sono esaurite, possiamo individuare la Ferrari F430 e la Porsche 911 Ca… - wade0207 : RT @addict_auto: Porsche 911 Carrera S ?? -

GQ Italia

... Audi R8 (Wrt), +25''345 Schothorst - Marschall, Audi R8 (Attempto), +30''810 Drudi - Ghiotto, Audi R8 (Tresor), +31''201 Scholl - Aka, Audi R8 (Attempto), +42''038 De Leener - Engelhart,...Al volante della spettacolareGT3 Cup di Krypton Motorsport c'è il siciliano Diego Locanto che giocherà in casa alternandosi alla guida con il bresciano Stefano Pezzucchi e il romano ... La Porsche 911 Sport Classic è solo per veri intenditori La Porsche 911 Sport Classic è un modello molto particolare, perché è uno dei quattro modelli da collezione previsti dalla strategia Heritage Design di Porsche. Ne verranno prodotte solamente 1.250 ri ...Chiusura del 13 maggio Brillante rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive, parte del DAX, che lievita in modo prepotente archiviando ...