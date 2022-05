La lettera di Bonucci a Chiellini commuove i tifosi della Juventus (Di lunedì 16 maggio 2022) . Parole piene di trasporto dell’amico e compagno in bianconero e azzurro Questa sera contro la Lazio Chiellini giocherà la sua ultima partita allo Stadium, salutando il pubblico bianconero. Bonucci, suo compagno di mille battaglie alla Juve e in Nazionale, ha voluto dedicargli un bellissimo messaggio via Instagram. «Caro Giorgio,da dove iniziamo??Dalla fine, credo che sia doveroso.Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio.Sei stato un esempio, una guida, un fratello, un amico.Abbiamo condiviso più di 10 anni insieme, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, abbiamo faticato, abbiamo fatto quadrato insieme, abbiamo lottato, abbiamo VINTO.Vinto tanto con la Juve, Vinto qualcosa di Unico con la maglia azzurra.Vivere il campo accanto a Te per me è stato un privilegio, un onore.Viverci ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) . Parole piene di trasporto dell’amico e compagno in bianconero e azzurro Questa sera contro la Laziogiocherà la sua ultima partita allo Stadium, salutando il pubblico bianconero., suo compagno di mille battaglie alla Juve e in Nazionale, ha voluto dedicargli un bellissimo messaggio via Instagram. «Caro Giorgio,da dove iniziamo??Dalla fine, credo che sia doveroso.Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio.Sei stato un esempio, una guida, un fratello, un amico.Abbiamo condiviso più di 10 anni insieme, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, abbiamo faticato, abbiamo fatto quadrato insieme, abbiamo lottato, abbiamo VINTO.Vinto tanto con la Juve, Vinto qualcosa di Unico con la maglia azzurra.Vivere il campo accanto a Te per me è stato un privilegio, un onore.Viverci ...

