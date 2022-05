(Di lunedì 16 maggio 2022) Suidellasi festeggia per il pareggio con la Juventus, che vale la qualificazione aritmetica alle competizioni europee Lail pareggio con la Juventus che le vale l’accesso alle competizioni europee con matematica certezza. ? È ufficiale: siamo matematicamente qualificati per la prossima @League! #CMonEagles ? pic.twitter.com/ZueNPlmpOJ— S.S.(@OfficialSS) May 16, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il capitano della Juventus partirà titolare nella partita contro ladell'ex Maurizio Sarri, sommerso dai fischi dei tifosi bianconeri.... Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia,, Liguria, Lombardia, ... È con questi numeri sorprendenti che il Concorso Artistico Nazionalela sua undicesima ... La Lazio celebra sui social l'approdo aritmetico in Europa Allegri manda in campo la formazione tipo, con Chiellini e Dybala all'ultimo valzer e Miretti confermato titolare per la terza volta di fila in campionato. E che comunque non rovina la festa d'addio d ...(ANSA) - TORINO, 16 MAG - E' terminata 2-2 Juventus-Lazio, incontro che ha chiuso il 37/o turno della serie A di calcio. Una partita dai due volti, con i padroni di casa avanti 2-0 al termine del ...