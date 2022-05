La Juventus saluta Chiellini ma si fa fregare all'ultimo minuto. Attenzione al gesto di Vlahovic dopo il gol... (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus pareggia con la Lazio e conserva il quarto posto valido per la Champions League. I bianconeri sono stati beffati al 95esimo proprio nella serata in cui tutto lo Juventus Stadium ha salutato Giorgio Chiellini. Al minuto 17 infatti lo speaker ha interrotto il gioco per un cambio che ha fatto commuovere i tifosi; fuori Chiellini e dentro De Ligt. L'uscita di scena sancisce 17 anni di storia della Juve firmati da "Chiello". Chiellini ha lasciato il campo tra gli applausi con la Juve in vantaggio grazie al gol di Vlahoivc al 10' minuto. L'attaccante ha esultato mimando la "Dybala mask" omaggiando il compagno che andrà via. Poi il raddoppio di Morata al 36esimo con un gradissimo tiro a giro. La Lazio però non si lascia intimidire e così ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Lapareggia con la Lazio e conserva il quarto posto valido per la Champions League. I bianconeri sono stati beffati al 95esimo proprio nella serata in cui tutto loStadium hato Giorgio. Al17 infatti lo speaker ha interrotto il gioco per un cambio che ha fatto commuovere i tifosi; fuorie dentro De Ligt. L'uscita di scena sancisce 17 anni di storia della Juve firmati da "Chiello".ha lasciato il campo tra gli applausi con la Juve in vantaggio grazie al gol di Vlahoivc al 10'. L'attaccante ha esultato mimando la "Dybala mask" omaggiando il compagno che andrà via. Poi il raddoppio di Morata al 36esimo con un gradissimo tiro a giro. La Lazio però non si lascia intimidire e così ...

