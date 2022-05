"La guerra a Putin si fa col televoto". Eurovision, la stoccata di Sallusti: "Le canzonette uniscono l'Ue" (Di lunedì 16 maggio 2022) Se la guerra fosse decisa al televoto non ci sarebbe alcun dubbio sulla vittoria dell'Ucraina. Il successo del gruppo ucraino dei Kalush all'Euroviosion 2022, senza voler nulla togliere (si fa per dire) alla loro bravura canterina, è infatti un fatto politico più che musicale. Certo, per quei disgraziati asserragliati nei sotterranei della acciaieria Azovostal assediata e bombardata notte e giorno dai russi è una amara consolazione, penso che al trionfo dei Kalush dall'Europa avrebbero preferito qualche incertezza in meno e qualche arma in più. Ma si sa come vanno le cose nel ricco e tutto sommato tranquillo Occidente: fino a che c'è da solidarizzare dal divano del salotto siamo dei fenomeni, quando si tratta di sporcarsi le mani e rischiare un grammo delle nostre certezze allora iniziano i distinguo, i se i e ma. Votando a go go i Kalush, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Se lafosse decisa alnon ci sarebbe alcun dubbio sulla vittoria dell'Ucraina. Il successo del gruppo ucraino dei Kalush all'Euroviosion 2022, senza voler nulla togliere (si fa per dire) alla loro bravura canterina, è infatti un fatto politico più che musicale. Certo, per quei disgraziati asserragliati nei sotterranei della acciaieria Azovostal assediata e bombardata notte e giorno dai russi è una amara consolazione, penso che al trionfo dei Kalush dall'Europa avrebbero preferito qualche incertezza in meno e qualche arma in più. Ma si sa come vanno le cose nel ricco e tutto sommato tranquillo Occidente: fino a che c'è da solidarizzare dal divano del salotto siamo dei fenomeni, quando si tratta di sporcarsi le mani e rischiare un grammo delle nostre certezze allora iniziano i distinguo, i se i e ma. Votando a go go i Kalush, ...

Advertising

rulajebreal : Mentre i talk ???? sono impegnati a invitare propagandisti ???? che sono stati sanzionati dall’???? perché riconosciuti c… - La7tv : #inonda Il filosofo Umberto #Galimberti: 'Non umiliare #Putin? Ma ve lo immaginate Churchill che dice 'non umiliamo… - _Nico_Piro_ : Per giudicare Putin bastava una sola data 6/10/2006 (omicidio della eroica cronista Anna Politkovskaya) eppure ness… - DTesoroTess : RT @lucianocapone: T. Montanari:“La???? nella NATO è un passo verso l'abisso”. D. Di Cesare:“????e???? nella NATO sono una sfida alla Russia, un… - Rossana44792035 : RT @lucianocapone: T. Montanari:“La???? nella NATO è un passo verso l'abisso”. D. Di Cesare:“????e???? nella NATO sono una sfida alla Russia, un… -