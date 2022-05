(Di lunedì 16 maggio 2022) È diventata famosa dopo l’irruzione al tg del Canale Uno per protestare contro la guerra di Putin. L’uomo non permette ai, di 17 e 11 anni, di uscire dal Paese per vederla

Advertising

orlandi492 : RT @lanf64: Marina Ovsyannikova, la giornalista russa autrice del celebre blitz anti-guerra durante il telegiornale di Vremya, rifugiata in… - lanf64 : Marina Ovsyannikova, la giornalista russa autrice del celebre blitz anti-guerra durante il telegiornale di Vremya,… - infoitestero : La giornalista anti Putin Marina Osvaynnikova denunciata dall’ex marito: è un dipendente della tv di Stato russa - infoitestero : La giornalista Marina Ovsyannikova denunciata dall’ex marito per la custodia dei figli - infoitestero : La giornalista russa 'no war' Marina Ovsyannikova denunciata dall'ex marito: 'Vuole la custodi -

A denunciare il gesto dell'ex marito è larussaOvsyannikova, protagonista del blitz anti - guerra durante il telegiornale su Channel 1 Russia che lo scorso marzo le valse l'...LarussaOvsyannikova denunciata dall'ex marito per la custodia dei figliOvsyannikova , il 14 marzo, ha fatto irruzione durante il tg del Canale Uno per denunciare la ...Ovsyannikova, che ha fatto sapere di non voler tornare in Russia fino a quando Vladimir Putin resterà al potere, ha spiegato che l’ex marito non permette ai figli di uscire dal Paese per vederla. A da ...Intervistata da «Che tempo che fa» a fine marzo, Marina Ovsyannikova ha detto che «le persone su cui potevo contare sono scomparse L’uomo non permette ai figli, di 17 e 11 anni, di uscire dal Paese pe ...