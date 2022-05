La famiglia Pantani contro il recital sulla morte del ciclista | «Contiene virgolettati giudiziari | è inopportuno»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 maggio 2022) A Padova è in programma undedicato alla vicenda di Marco, morto per overdose il 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini. Il titolo è «Storia di un linciaggio», andrà in scena il prossimo 23 maggio, diretto dal regista Emanuele Montagna, che ne ha scritto il testo con il giornalista Andrea Maioli. Mala rappresentazione si è scagliata ladel. Lo riferisce il Corriere della Sera, che riporta uno stralcio del comunicato firmato dai legali della. «Abbiamo preso atto di come si maltratti ancora nostro figlio. Senza riguardo e rispetto di un ragazzo da tempo morto e del lutto delle persone a lui vicine». Inizialmente laha collaborato con il regista, ma il nodo della contestazione sta nel ...